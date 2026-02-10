Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия държавни ценни книжа. Става дума за десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации с падеж 11 февруари 2036 г., при условия, определени от Министерството на финансите.

Ведомството предложи за продажба облигации на обща стойност 150 млн. евро с фиксиран годишен лихвен процент от 3,5%. Лихвата ще се изплаща два пъти годишно, като първото плащане е от датата на емисията, а последното ще бъде извършено заедно с погасяването на номиналната стойност на облигациите.

Интересът към аукциона беше по-висок от предложеното количество. Подадените поръчки са за обща номинална стойност 260,63 млн. евро, включително несъстезателни поръчки за 34,38 млн. евро. Това означава коефициент на покритие от 1,74. Средната цена на всички допуснати поръчки достигна 97,10 евро за 100 евро номинал.

След решението на Министерството на финансите бяха одобрени поръчки точно за предлагания обем от 150 млн. евро, като в тази сума влизат и несъстезателните поръчки за 34,38 млн. евро.

В аукциона участваха осем първични дилъри на държавни ценни книжа. От Финасовото министерство обявиха, че предстои предлагане на допълнителни количества от същата емисия.

Редактор: Цветина Петкова