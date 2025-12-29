Снимка: iStock
Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, сочат изчисленията на икономисти
Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, за да изплатим настоящия външен дълг на страната. Това сочат изчисленията на експерти, създали дългов калкулатор.
Става дума за специален уебсайт, в който в реално време може да се следи колко задължения трупа страната ни. Сметките сочат, че дългът се увеличава с 83 лева в секунда, а догодина се очаква това да става с 280 евро в секунда.
България изтегли нов дълг за 3,2 милиарда евро
"Говорим за седемкратно увеличение на ежесекундното натрупване на дълг в България", каза финансовият експерт Макс Баклаян.
"Българските домакинства са 2.8 млн. Като разделим дълга на броя им излиза, че всяко едно домакинство трябва да плати почти 22 хиляди лева, за да се изплати изцяло. Само за година ще има скок от 10 000 лв.", смята икономистът Стоян Панчев.Редактор: Цветина Петкова
