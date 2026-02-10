16-годишно момче от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фрактура на черепа и комоцио след побой.

Сигналът е получен около 20 часа на 9 февруари в Районното управление в града. Подал го е дежурен възпитател.

Според него по-рано същия ден, около 18:00 ч., неизвестни лица нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа, настанен в центъра. Момчето е с фрактура на черепа и комоцио. Началникът на Хирургичното отделение д-р Атанас Белчилов обаче уточни, че няма данни за мозъчни травматични промени и няма опасност за живота му, предаде кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване заподозрените продължава. С момчето вече работят служители на Детска педагогическа стая и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) започва спешна проверка на центъра за настаняване, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Контролният орган се е самосезирал след публикации в медиите. Ще бъде проверено дали полаганата грижа и създадената организация за работа отговарят на изискванията за качество. От пресцентъра посочват, че инцидентът е станал извън територията на социалната услуга.

