Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България, обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи. За срещата Борисов съобщи в профила си във Facebook.

„ГЕРБ ще работи за това България да бъде активен и надежден партньор, със силни институции, ясна евроатлантическа ориентация и конкретни действия в подкрепа на икономиката и сигурността. Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната”, посочи Борисов.

Борисов: България и ГЕРБ са надежден партньор в ЕС и НАТО

Той допълни, че в рамките на срещата са обсъдени актуални въпроси от двустранното сътрудничество между България и Обединеното кралство, както и теми от общ интерес в контекста на регионалната и европейската сигурност. Разгледани са и възможностите за задълбочаване на търговските и инвестиционните отношения, както и обменът на добри практики в сферата на образованието и иновациите.

„Британският посланик потвърди готовността на страната си да продължи активния политически диалог и практическото сътрудничество с България”, написа още Борисов.

Редактор: Дарина Методиева