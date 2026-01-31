"България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб". Това написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Facebook.

"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", допълнилидерът на ГЕРБ.

Борисов на среща с Вебер: България отбеляза сериозен икономически напредък

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ разговаря в петък с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО.

► Борисов се срещна с Фридрих Мерц

Лидерът на ГЕРБ се срещна и канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

„С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн „Райнметал“ и България, отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение. Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места”, това написа в публикация във Facebook Борисов по повод разговора си с Мерц.

Той твърди, че двамата са се обединили около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.

„Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата. По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване”, добави Борисов.

► Среща Борисов-Пленкович

Бойко Борисов проведе среща с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, който е и домакин на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

„България и Хърватия работят заедно по ключови европейски теми и споделят опит и добри практики, особено когато става въпрос за икономическа стабилност. Отличните отношения между двете държави се развиват активно, включително в области като инвестициите и икономическото сътрудничество, където има значителен потенциал за растеж и обмен”, написа във Facebook Борисов по повод срещата си.

„Двамата обсъдихме и прехода на страните ни от националните валути към еврото. България преминава плавно през първия месец от въвеждането на еврото. По време на разговора подчертах, че регулаторите работят активно, извършват се постоянни проверки и има засилен контрол, за да се гарантира защита на потребителите. Това е ясен знак, че държавата е на мястото си и изпълнява своята роля, въпреки че правителството е в оставка”, допълни той.

► Разговор Борисов-Мицотакис

Във Facebook лидерът на ГЕРБ съобщи, че е провел среща и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. „България и Гърция са ключов газоразпределителен и транзитен фактор на европейската енергийна карта. 80% от компресорите на Балканите са изградени в България, а входните точки за голяма част от трасетата се намират на гръцките пристанища”, отбеляза Борисов.

