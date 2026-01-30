В навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз в Загреб започва срещата на върха на най-голямото политическо семейство в Европейския съюз - Европейската народна партия.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов се е срещнал с този на Европейска народна партия - Манфред Вебер. Сред основните теми на разговорите са били опазването на сигурността на ЕС, мерките за противодействие на нелегалната миграция и повишаването на конкурентоспособността на общността. Борисов уверил събеседника си, че страната ни е отбелязала сериозен икономически напредък.

„България стои изключително стабилно в очите на всички наши европейски партньори. Отчита се това, че ние сме твърдо зад решенията на Европейската комисия, Европейския съвет и Клуба на желаещите в подкрепата си за Украйна и в края на краищата за мир. Разказах на Вебер за Съвета за мир, разказах му и за всичко, което се случва с борбата с нелегалната миграция, за нашите проекти в енергетиката, развитието и проблемите, които имаме в сферата на рафинерията, както и очакването за продажба на „Лукойл”, казва Борисов във видео, публикувано във Facebook.

„Реализирахме брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро, а икономическият растеж на страната е над 3%, което ни нарежда сред "топ 5" държавите в ЕС. Благодарение на усърдната работа на кабинета „Желязков“, над 63 млрд. европейска помощ достигнаха до българските компании, общини и граждани. Успяхме да привлечем и рекордни по мащаб инвестиции, включително стратегически проекти в отбранителната индустрия”, подчертава лидерът на ГЕРБ.

Борисов уверил Вебер, че като външна граница на ЕС България изпълнява отговорно ролята си в опазването на сигурността на целия Съюз. „Защитата на външните граници не е национална, а общоевропейска отговорност, която изисква реална солидарност, повече ресурси и засилено сътрудничество между държавите членки. В контекста на новите приоритети на ЕНП за 2026 г. двамата с Манфред Вебер се обединихме около извода, че Европа се нуждае от още по-ефективни мерки за противодействие на нелегалната миграция, както и справяне с нарастващите рискове за сигурността като хибридните заплахи, трафика на хора и трансгранична престъпност”, подчертава той.

Редактор: Ивета Костадинова