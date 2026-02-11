Три големи моста и два тунела ще бъдат изградени на обходния път на Кресна. Строителството вече е в ход, като на терен работят десетки машини и над 170 строители, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В момента се извършва почистване на строителната площадка от храсти и дървета, както и подготовка на терена. Работи се по подлезите за селскостопански пресичания и по реконструкцията на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните дейности за изграждането на тунелите, като се укрепват изкопите при входовете на съоръженията. При мостовете вече се изпълняват основите, изградени от дълбоки пилоти.

Строителството на обходния път на Кресна стартира в края на миналата година. Новото трасе ще бъде с дължина малко над 4 километра и е част от автомагистрала „Струма“. След изграждането му транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което се очаква значително да подобри безопасността на движението в района.

Ново свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле (ВИДЕО)

Снимка: АПИ

Обходният път ще бъде с две ленти за движение. В началото трасето ще съвпада с пътя София – Кулата, след което ще преминава по ново направление източно от Кресна. По пътя си той ще пресича река Струма, ще минава покрай резервата „Тисата“, над железопътната линия София – Кулата и над река Влахинска. Предвидено е изграждането на два тунела и три моста.

В края на участъка ще бъде обособена площадка за отдих с възможност за разполагане на търговски обекти и паркоместа за тежкотоварни автомобили, автобуси и леки коли. Ще бъде изградена и връзка с първокласния път София – Кулата.

Снимка: АПИ

За осигуряване на безопасен достъп до земеделските имоти в района са предвидени подлези за селскостопанска техника. В проекта са заложени и мерки за опазване на биологичното разнообразие, включително специални съоръжения, които ще служат като проходи за влечуги и дребни животни.

Изграждането на обходния път на Кресна е част от лот 3.2.2 на автомагистрала „Струма“. Изпълнението на проекта е поверено на обединение с участието на български и чуждестранни строителни компании. Очаква се строително-монтажните работи да приключат в рамките на около две години.

Редактор: Габриела Павлова