Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“
Движението при км 388 на пътя Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. От АПИ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“.
Припомняме, че вчера бяха обявени различни по степен предупреждения за обилни валежи в страната. Свличанията на земна маса, почва и скали често се провокират от валежи, а причините за това са физически и химически процеси в почвата и скалите. Валежите могат да измиват повърхностния слой на почвата или да подкопават основата на склона.
Свлачища и снеговалеж блокираха движението на няколко места в страната
На 1 февруари движението по пътя Симитли – Кресна в Кресненското дефиле отново се осъществяваше двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно. Тогава обаче свличане на земна маса имаше в района на „Малък тунел“.
