Митничари заловиха контрабандни огнестрелни оръжия на части при проверка на товарен автомобил на "Капитан Андреево". Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

На 10 януари на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът, който е турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока - бяла битова техника, от Германия, която преминавала транзитно през страната ни за Турция.

Превознотото средство е селектирано за щателна митническа проверка. При претърсването в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока са открити общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя.

В хода на разследването е установено, че с контрабандно пренасяните части за огнестрелни оръжия могат да се сглобят годни за употреба такива.

