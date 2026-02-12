-
"Основният тест за служебния кабинет ще е провеждането на честни избори, смята социологът
Фокусът върху служебния кабинет няма да е върху състава му като цяло, а по-скоро към определени министерства. Това мнение изрази в „Интервюто в Новините на NOVA” социологът от изследователски център "Тренд" Евелина Славкова.
"Имахме прецедент в най-новата ни история, при който президентът Румен Радев не хареса предложения състав на госпожа Горица Кожарева и го върна. Аз смятам, че сега по-скоро фокусът ще бъде върху определени министерства, най-вече - Министерството на вътрешните работи. Тези предупреждения, които чухме и от страна на Илияна Йотова, както и от останалите политически сили - бяха по-скоро в този контекст, най-вече по отношение на вътрешния министър. И това не е случайно. Знаем много добре, че ролята на служебния кабинет е да проведе честни избори", коментира тя въпроса трудна задача ли е за седем дни да намериш министри, които да са безпристрастни поне в очите на президента на фона на връчения мандат за съставяне на кабинет на Андрей Гюров.
Евелина Славкова: Йотова ще е кандидат за президент, затова се дистанцира от назначаването на служебен премиер
Тя припомни, че при предходния служебен кабинет начело с Димитър Главчев "знаем какво се случи с изборите". "Цяла една парламентарна група беше включена в рамките на Народното събрание на много по-късен етап, което, разбира се, създаде напрежение. Да не даваме и други примери, на които бяхме свидетели в изборния ден - всичко това създаде усещането, че нещата не се случиха по всички правила", подчерта социологът.
По думите ѝ фокусът сега е и върху социалното напрежение. "Това, което наблюдавахме през декември - като протести, като искания на хората. Включително темата "Петрохан", която няма как да не е оказала своето влияние, влезе още на много ранен етап в политическата дискусия. Всички тези неща водят до изискването да се търси това субективно очертаване на профила на служебния кабинет като безпристрастен. Но със сигурност смятам, че ще се търси по-широка палитра от представители", заяви Славкова.
Служебният кабинет е важен и в контекста на търсене на успокоение на високото ниво на напрежение, което наблюдаваме в обществото в момента, изрази мнение тя.
Редактор: Станимира Шикова
