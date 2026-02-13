Шофьор остана без книжка и отнесе тежка глоба, след като му прилошало и отбил в аварийната лента на АМ „Хемус”. Мъжът управлявал тир и го насочил вдясно, за да не предизвика катастрофа. Докато още спирал обаче, бил засечен от тол камера. А от Националното тол управление твърдят, че мъжът е класически нарушител.

„На 16.10. се прибирах от път с камиона и усетих, че нещо хлопа, погледнах в дясното си огледало и видях, че калникът се е откачил. Прилоша ми, защото се притесних да не предизвикам ПТП. Дадох десен мигач и спрях в аварийната лента. Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих”, обясни Ивелин Асенов.

„Пълен абсурд”: Глобиха и отнеха книжката на шофьор, аварирал на АМ „Тракия”

Тол камерите са засекли, че камионът се движи с 82 км/ ч в аварийната лента. „Отбих и след 100-150 м спряС”, аргументира се потърпевшият.

Той разказа, че са му отнели книжката в Правец, защото именно там е извършено нарушението, без обаче да го уведомят преждевременно. „Взеха ми книжката за 3 месеца и ми наложиха глоба от 1000 лв.”, добави шофьорът.

