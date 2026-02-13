Снимка: БГНЕС
Той сам подаде заявление за напускане на поста на 11 февруари
След дебат, продължил близо час, депутатите приеха оставката на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев. 203-ма народни представители гласуваха „за” и само един - „против”.
Славчев, който огласяваше комисията от 2022 г., сам в подал заявление за напускане на поста в сряда, като в документа не фигурират мотиви за този акт.
Антон Славчев остава и.ф. председател на Антикорупционната комисия
Основно депутатите от ПП-ДБ настояваха Славчев да се яви в парламента и да обясни мотивите за оттеглянето си точно в този момент, след като в предходни години оставката му е искана толкова много пъти. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ определи Славчев като „изключително сериозна фигура - човекът, който не просто отговаряше за това да бъдат удряни политици, а и имаше редовни срещи със Сарафов и Пеевски”.
Той беше повикан от администрацията на Народното събрание, но така и не се появи в пленарната зала. Председателят на парламента Рая Назарян уточни, че „няма нормативен акт, който да изисква присъствието на което и да е лице, заявило желание да подаде оставка”.
От ГЕРБ-СДС разкритикуваха поведението на ПП-ДБ. „Не познавам г-н Славчев, за разлика от Кирил Петков, който провежда редовни срещи с него. Не мога да разбера какво искате. Събирате подписи за оставката на г-н Славчев, а когато тя е депозирана, питате защо се подава. Това се нарича раздвоение на личността”, заяви Костадин Ангелов.
"Ние, с най-голямо удоволствие, ще подкрепим оставката на Славчев. Така че изобщо няма основание да говорите за шизофрения", отвърна Божидар Божанов.
В спора се включиха и от ИТН. Тошко Йорданов заяви от парламентарната трибуна, че той и съпартийците му в четвъртък не са коментирали случая "Петрохан" под давление на ГЕРБ.„С най-голямо удоволствие казахме това, което казахме. Защото нашата група не подкрепя прерожденски педофили”, заяви Йорданов.
От „Възраждане” пък напомниха, че отдавна настояват за отстраняването на Славчев.
Припомняме, че в края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, която също беше оглавявана от. С този акт правомощията му там бяха прекратени автоматично.
