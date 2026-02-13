След дебат, продължил близо час, депутатите приеха оставката на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев. 203-ма народни представители гласуваха „за” и само един - „против”.

Славчев, който огласяваше комисията от 2022 г., сам в подал заявление за напускане на поста в сряда, като в документа не фигурират мотиви за този акт.

Антон Славчев остава и.ф. председател на Антикорупционната комисия

Основно депутатите от ПП-ДБ настояваха Славчев да се яви в парламента и да обясни мотивите за оттеглянето си точно в този момент, след като в предходни години оставката му е искана толкова много пъти. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ определи Славчев като „изключително сериозна фигура - човекът, който не просто отговаряше за това да бъдат удряни политици, а и имаше редовни срещи със Сарафов и Пеевски”.

Той беше повикан от администрацията на Народното събрание, но така и не се появи в пленарната зала. Председателят на парламента Рая Назарян уточни, че „няма нормативен акт, който да изисква присъствието на което и да е лице, заявило желание да подаде оставка”.

От ГЕРБ-СДС разкритикуваха поведението на ПП-ДБ. „Не познавам г-н Славчев, за разлика от Кирил Петков, който провежда редовни срещи с него. Не мога да разбера какво искате. Събирате подписи за оставката на г-н Славчев, а когато тя е депозирана, питате защо се подава. Това се нарича раздвоение на личността”, заяви Костадин Ангелов.

"Ние, с най-голямо удоволствие, ще подкрепим оставката на Славчев. Така че изобщо няма основание да говорите за шизофрения", отвърна Божидар Божанов.

В спора се включиха и от ИТН. Тошко Йорданов заяви от парламентарната трибуна, че той и съпартийците му в четвъртък не са коментирали случая "Петрохан" под давление на ГЕРБ.„С най-голямо удоволствие казахме това, което казахме. Защото нашата група не подкрепя прерожденски педофили”, заяви Йорданов.

От „Възраждане” пък напомниха, че отдавна настояват за отстраняването на Славчев.

Припомняме, че в края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, която също беше оглавявана от. С този акт правомощията му там бяха прекратени автоматично.