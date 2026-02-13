Жълт код за обилни валежи от дъжд е в сила в десет области в Южна България. Към този момент няма данни за наводнения и критични ситуации. В планините се сбъдна прогнозата за сняг. Сутринта имаше сигнали за десетки закъсали автомобили в района на Пампорово и по пътя Доспат-Батак.

До 40 см е снежната покривка в Родопите. Всички пътища са почистени и проходими при зимни условия. 10 снегорина опесъчават и почистват пътищата в област Смолян. Проходите „Рожен”, „Пампорово” и „Превала” са отворени. Спрян е достъпът до пътя Доспат-Батак за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета.

Обстановката по пътищата: Намалена видимост в проходите „Беклемето“ и „Петрохан“

Турист отбеляза, че през деня е имало обилен снеговалеж и било затворено, а коли не са допускани да се качват нагоре. Даже хотелските шатъли не са били допускани. Шофьор допълни, че снегът е бил мокър и се пътувало трудно, а пътуващ към Девин шофьор на камион обясни, че е бил отбит от полицията заради тежката обстановка и не е могъл да продължи.