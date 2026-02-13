Националната мрежа за децата излезе със съвети към родителите и професионалистите и напомняне къде може да се подаде сигнал за дете в риск. Реакцията идва на фона на случая „Петрохан-Околчица”.

„В последните дни обществото ни е разтърсено от тежка трагедия, при която бяха отнети човешки животи, сред тях и детски. Национална мрежа за децата изказва най-искрени съболезнования към близките на жертвите. Болката и шокът са естествена реакция”, се казва в позицията.

От организацията посочват, че с тях са се свързали десетки родители, млади хора и организации, в търсене на обяснение за трагедията и в не по-малка степен разтревожени от публичния разговор по темата. Именно в такива моменти начинът, по който говорим, има особено значение, се казва в позицията.

Продължава разследването по случая "Петрохан"

От Националната мрежа за децата смятат, че случаят „Петрохан-Околчица “ показа два дълбоки проблема.

„Първият е свързан с нашата неспособност като възрастни да изградим достатъчно работещи системи за подкрепа на децата и родителите. Липсват достъпни услуги за деца с проблемно поведение или зависимости, достатъчна превенция на тормоза – физически, психически и сексуален, както и доверие в институциите. Когато семействата, училищата и общностите остават сами в трудна ситуация, рискът нараства. Вторият проблем е начинът, по който говорим. В публичното пространство се използва сензационен, често вулгарен и безотговорен език. Правят се прибързани хипотези, създават се внушения, произвежда се страх. Политическото надвикване допълнително изостря тона. Всичко това се случва, без да се мисли за психичното здраве на обществото и най-вече на децата”, се казва в позицията.

„Децата гледат новините, слушат разговорите ни, усещат тревожността в обществото. Езикът, който използваме, не само информира – той създава усещане за сигурност или несигурност, за доверие или страх. Когато фактите все още не са напълно изяснени, прибързаните хипотези и драматичните интерпретации причиняват допълнителна вреда. Още по-тревожно е, когато без доказателства се дискредитират професионалисти, социални услуги и организации, които ежедневно работят в подкрепа на деца и семейства. Отговорното говорене не означава премълчаване. Означава уважение към фактите, към пострадалите и към психичното здраве на обществото ни”, се казва в позицията на Националната мрежа за децата.

Те споделят следните насоки, които всеки родител и професионалист може да използва при общуване с децата, за да се запази психичното им здраве при подобни тежки сътресения в обществото:

· Това е тежка трагедия, но не е необходимо да се използват силни и плашещи формулировки, нито да се внушава, че светът е повсеместно опасно място.

· Посланието към децата трябва да бъде ясно – те не са безпомощни, а възрастните носят отговорност да ги пазят и подкрепят.

· Децата трябва да бъдат насърчавани да търсят помощ и да бъдат бдителни за собствената си безопасност.

· Целта не е да се произвежда страх, а да се създава пространство за разбиране, подкрепа и решения, на базата на факти и без спекулации.

· Децата имат нужда да видят възрастни, които действат спокойно, отговорно и солидарно, а не такива, които усилват страха.

· В България съществуват механизми за подкрепа – институции, училищни психолози, лицензирани социални услуги, телефонни линии като 116 111 за деца, 124 123 в случай на онлайн тормоз и 112 при спешност. Подкопаването на доверието в тях без основание създава допълнителна несигурност.

„Трагедиите разклащат обществото, но начинът, по който реагираме, показва неговата зрелост. Свободата на словото е основна ценност на демократичното общество. С нея обаче върви и отговорността към най-уязвимите – децата. Нека в този труден момент покажем, че можем да говорим за трагедията с човечност, достойнство и професионална етика”, завършва позицията.

