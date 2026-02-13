-
"Вие сте убийци": Роднини на жертвите от пожара в Кран-Монтана нападнаха собствениците на клуба (ВИДЕО)
-
Неделчо Стойчев: Членовете на НАКЗТ не са били свързани с ДАНС
-
Проф. Гайдаров за случая „Петрохан и Околчица”: Различните позиции на институциите не ни дават яснота
-
Обявиха резултатите от експертизите на телата, открити край "Петрохан" и Околчица
-
След семеен скандал: Мъж намушка трима в София, единият почина
-
Какво се знае за нападението с нож срещу деца в столичното метро
Натривките от ръцете на жертвите показват начилие на барутни частици при четирима от общо шест
Разследването по случая „Петрохан“ продължава, като през последните 24 часа държавното обвинение оповести нови данни. Въпреки това редица въпроси около инцидента остават без окончателен отговор.
Последната експертиза на натривките от ръцете на жертвите е установила наличие на барутни частици при четирима души - Пламен Статев, Дечо Василев, Ивайло Калушев и Николай Златков. Назначена е и допълнителна експертиза на дрехите на Ивайло Иванов, която трябва да изясни дали и той е произвел изстрели.
Неделчо Стойчев: Членовете на НАКЗТ не са били свързани с ДАНС
От разследването става ясно още, че единственият, за когото със сигурност е установено, че не е стрелял, е 15-годишното момче, загинало край Околчица.
По информация от учебното заведение, което младежът е посещавал, през последния месец той не е ходил на училище, като е имал чести отсъствия и през настоящата, и през предходната учебна година. В писмена позиция от училището посочват, че за отсъствията са били представяни уведомления от родител, свързани със спортна дейност и участие в международни събития.
ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни