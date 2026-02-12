Криминалната психология е важен инструмент при разследването на тежки престъпления, но не може да замени същинската следствена работа. Това заяви бившият директор на Института по психология към МВР и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев в ефира на "Денят на живо" по повод мистерията "Петрохан".

По думите му психолозите могат да се намесят едва след като бъдат събрани достатъчно материални доказателства.

Обявиха резултатите от експертизите на телата, открити край "Петрохан" и Околчица

Основната версия, по която работят разследващите, е убийство, последвано от самоубийство. Според доц. Стойчев всяка хипотеза трябва да бъде подкрепена с доказателства, а не с предположения, включително тези, които циркулират в социалните мрежи – за външна намеса, канали за мигранти или наркотици.

„Трябва да си останем там, докъдето са стигнали следите“, допълни той.

Психологът коментира и дали поведението на част от жертвите, което е видимо спокойно и дори весело часове преди смъртта, е типично за хора, решили да сложат край на живота си. „По принцип са необходими сериозни екзистенциални основания и тежко депресивно състояние, но без конкретни данни не може да се прави категоричен извод“, посочи той.

Около Ивайло Калушев е била формирана затворена общност, става ясно от разговора. Според криминалния психолог той е демонстрирал „раздуто нарцистично его“ и месианска нагласа, изграждайки образ на духовен водач.

Записите от „хижата на смъртта”: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете

„Именно в тази перфидна манипулация са се оплели тези семейства“, заяви психологът. По думите му родителите носят основната отговорност, когато поверяват непълнолетните си деца на подобна фигура. Той сравни психологическата зависимост в подобни групи със синдром, близък до Стокхолмския.

Стойчев определи част от дейността на групата като прикритие зад екологични и духовни каузи, което според него е осигурявало достъп до уязвими младежи.

Психологът категорично отхвърли твърденията, че членове на групата може да са били свързани със службите. „Това е абсолютна спекулация“, заяви той, визирайки появили се публични твърдения за евентуална връзка с ДАНС.

Редактор: Ралица Атанасова