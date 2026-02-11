Десет дни след трагедията край хижа „Петрохан“ разследването продължава при засилено полицейско присъствие и на фона на нарастващи обществени съмнения. Докато достъпът до района остава ограничен, а Министерството на образованието проверява училището на едно от загиналите момчета, експерти анализират ключовите видеозаписи от фаталната вечер.

В хижата до прохода „Петрохан” все още не се допускат външни лица, но репортери предадоха от Монтана, че полицията е откарала двама цивилни именно в тази посока. Разследването на местопрестъплението продължава.

Заради случая „Петрохан”: Образувано е дело срещу бивш висш държавник

Министерството на образованието проверява частно училище в село Осоица, където ученик до края на първия срок е бил 15-годишният, намерен застрелян край Околчица. До момента е ясно, че момчето е спряло да посещава занятия от 5 януари. От министерството правят пълна проверка на учебното заведение.

На този фон спекулациите дали са манипулирани записите, предоставени от службите, продължават. Охранителна камара, поставена на тази барака, запечатва случилото се в хижа „Петрохан” във фаталната вечер и часове преди нея. Лицата се поздравяват с думите: „За мен беше чест”. От тази позиция по светло – минути след 16 часа - обективът улавя последни мигове на Ивайло Калушев и приятели, вратата на мазето, но и страничната част на хижата. А по тъмно – малко преди 21:00 часа - камерата запечатва и тези кадри, за които се твърди, че Ивайло, Дечо и Пламен подпалват хижата.

На 10-ия ден след тези записи дойде и първият коментар от ръководството на МВР, без уточнение от къде тръгва огънят.

„Това са подробности, детайли от разследването. Погледнете много внимателно дали под кемпера има сняг, ли няма. Действаме професионално. Както винаги, ще кажем истината и резултатите от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено", категоричен е заместник-министър на вътрешните работи Тони Тодоров.

Заради обществените съмнения, че видеата са манипулирани, NOVA потърси киберексперта Християн Даскалов. Той откри разлики в метаданните на някои от файловете, но обясни, че част от тях са преминали обработка.

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

„Следователно „липсващите метаданни“ не следва да се интерпретират автоматично като индикатор за манипулация на съдържанието. При повторно кодиране, качване през платформи за споделяне или генериране на версия със субтитри метаданни често се губят или се презаписват, а параметри като резолюция и компресия се променят“, обясни киберекспертът Християн Даскалов.

Затова NOVA попита откъде МВР от къде идва разминаването. „В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст под формата на субтитри за по-пълна яснота на записания звук, което е довело до промяна в оригиналните метаданни при презаписването на файла. Оригиналният запис с оригиналните метаданни и без субтитрите е обект на експертизи и се съхранява по съответния законов ред”, излязоха с позиция от МВР.

Правим и втора проверка – на спорната зона със снега около кемпера. „Няма основание да се потвърди по безспорен начин твърдение за цифрово премахване/ретуширане на превозното средство или на снежната покривка около него. Понижаването на резолюцията и повторното кодиране могат да изгладят фини текстури и релеф в снега, създавайки визуално впечатление за „по-еднакъв“ обем спрямо по-детайлен сутрешен запис”, установи киберекспертът Даскалов.

Поведението на лицата, записани от камерата, не дава съмнение за психоза или невменяемост, смята психиатъра д-р Любомир Канов. „Не става дума за чисто психиатрично заболяване, а за особени психологически състояния. Те са индуцирани групово. Остават много тайнствени, неизвестни аспекти на това иначе перфектно по Агата Кристи групово убийство и самоубийство“, каза той.