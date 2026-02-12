Прокуратурата представи допълнителни данни за резултатите от експертизите, назначени по разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица".

Заключенията от експертизите на две от телата, открити край хижата, показват следното:

⇒ Смъртта на Пламен Статев се дължи на изстрел от упор в главата с огнестрелно оръжие, калибър 9 мм. Установено е опърляне на веждите и брадата на мъжа, без изгаряния по главата и без термични изгаряния по лицето, което е характерно за засегнати при предизвикване на пожар или възпламеняване на изтекло гориво.

⇒ Дечо Василев също е загинал от изстрел с 9-милиметрово оръжие, произведен от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Огнестрелното нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и от ръката на жертвата, показва експертизата.

⇒ Очаква се съдебномедицинска експертиза на третото тяло - това на Ивайло Иванов, открито в района на хижата край "Петрохан", който бил с частично изгорял панталон.

Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Василев и по дясната ръка на Статев има барутни частици. По състав те съответстват на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, които са намерени до телата.

Ръцете на Иванов са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици, както и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопрестъплението, са изстреляни от открития до телата пистолет „Глок”.

⇒ Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на тримата, открити мъртви в кемпер под връх Околчица. Първоначалният балистичен анализ сочи, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици, както и по дланите на Николай Златков. По ръцете на 15-годишното момче обаче такива липсват.

