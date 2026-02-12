Свидетел по разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица" твърди, че възрастен мъж е осъществявал сексуални контакти с малолетни и непълнолетни момчета. Потвърждават се данните и за трайно присъствие на деца в имот в Мексико и на различни места у нас. Това съобщават от Прокуратурата в съобщение с допълнителна информация за хода на разследването.

Продължават разпитите на свидетели с цел да се изясни каква точно е била дейността на организацията. Проверяват се и данни за получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

Обявиха резултатите от експертизите на телата, открити край "Петрохан" и Околчица

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата доказателства, включително писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“. От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и др.

