От възможни версии до категорични становища какво точно се е случило по случая „Петрохан” - ще излезе ли наяве истината за трагедията? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” Мария Черешева, която е председател на Асоциацията на европейските журналисти – България, специалистът и консултант по детско развитие Анна Влаева и криминалният журналист от БНР Николай Христов.

Можело ли е трагедията да бъде предотвратена? Това е един от основните въпроси, според Мария Черешева.

Продължава разследването по случая "Петрохан"

Подаваните сигнали

По думите ѝ има два сюжета – единият е по подаваните сигнали за децата, а другият - за природозащитната дейност на сдружението. „Подавани са сигнали за деца, изпращани да живеят на място без родителите си. Роднини на такива деца също са сигнализирали институциите”, обясни Черешева.

На 11 февруари тя е интервюирала Валери – бивш ученик на Ивайло Калушев, чиято майка разказа пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова своята гледна точка. „Той се е срещал с ГДБОП още през 2022 г., след това е образувана преписка. Доколкото разбирам, не е образувано досъдебно производство. Поискано е от него да доведе още един свидетел, но явно не е успял”, обясни Черешева.

Николай Христов обясни каква е процедурата при подаване на сигнали. „Когато подадеш сигнал, независимо дали в ГДБОП, или в РПУ, започва проверка. Има срокове, в които тя трябва да бъде извършена. През това време полицията трябва да намери доказателства. Ако намери такива, които подкрепят казаното, се образува досъдебно производство и случаят отива на прокурор”, обощи Христов. Той изрази увереност, че конкретният случай вероятно е стигнал до прокуратурата, тъй като не са намерени доказателства за извършено престъпление. Журналистът предположи, че той е бил прекратен с мотива, че няма данни за престъпление. Христов подчерта, че се основава на догадки и че описва какъв обикновено е принципът на действие на правоохранителните органи.

„Не мисля, че дори се води сигнал. Те имали неформални срещи. Това стана ясно от интервюто, което направих”, доплни Черешева.

Вторият сюжет – природозащитната дейност

„Организация „Балканка“ и тогавашният директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев са сигнализирали за дейността на "Национална агенция за опазване на защитените територии", която е стопанисвала хижата. От текста виждаме, че различни организации - както неправителствени, така и БАН, са дали категорично становище, че дейността не е съвместима с опазването на околната среда”, коментира Черешева. „И по двата сюжета има достатъчно алармиращи данни, които повдигат въпроса защо не са предприети действия по-рано от страна на МВР. Виждаме, че и ДАНС са намесени в случая”, добави председателят на Асоциацията на европейските журналисти – България.

В кулоарите на парламента Ивайло Мирчев каза , че през 2025 г. въпросната НПО, която била в хижа „Петрохан“, имала съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон. „Това лесно може да се провери – в Областната дирекция на МВР в Монтана има архиви и документални следи. Това е елементарна справка, може да бъде направена за половин час”, каза Христов.

„По време на голямата пресконференция на МВР и прокуратурата беше казано, че ведомството е работило с тези хора и е имало случаи и на използване на дрон, и на намиране на извършител на убийство, и съвместна работа с „Гранична полиция“, припомни Христов.

„Деян Илиев е човекът, намерил телата в хижа „Петрохан”. Този човек е изчезнал. Той е с Ивайло Калушев от началото на създаването на първите групи. За мен е огромен въпрос как може да бъде изпуснат от властите”, коментира Черешева.

Интервютата на София Андреева в подкаста на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова и това на Валери пред Мария Черешева

„Когато родителят е изпълнен с недоверие към детето си, той остава сляп за големи проблеми в живота му. Няма изключение. Ако искаме да знаем какво се случва в живота на детето ни, трябва да сме установили доверителна връзка, която по разговорите видяхме, че не се е състояла от неговата най-ранна детска възраст”, коментира специалистът и консултант по детско развитие Анна Влаева. „Не можем да съдим, но със сигурност виждаме крайности. Когато родителят е изпълнен с доверие към трето лице, а липсва доверие към детето ти, няма как да му вярваш”, добави тя.

Случаят „Петрохан-Околчица” на политическия терен

Прокуратурата изпрати в парламента материали от разследването по случая „Петрохан-Околчица". От ПП-ДБ инициираха създаването на анкетна комисия.

Журналистът от OFFNews Ружа Райчева коментира, че задачата на депутатите е отговорна, а всяват допълнително тревога в обществото. „Боя се, че достъпът им до разпити ще бъде използван за изваждане на скандални неща наяве”, коментира тя. „Надявам се по един институционален начин да се започне да се подхожда по тази тема, а не по предизборен. Това ще бъде централна тема в тази кампания”, смята още журналистът от OFFNews.

„Няма никакво съмнение, че в предизборната кампания, която вече е започнала, тази тема ще бъде изцедена докрай. Това е драма, много по-дълбока от политическите битки. А вече наративите от двете страни се оформят. Оказва се, че ние не просто нямаме общи мечти, ние имаме различни кошмари. Едните кошмари са свързани със секти, а другите – с „дълбоката държава”, коментира Юри Велев, който е първи заместник главен редактор на „24 часа”.

„Обществото се намира в състояние на шок. Опитва се да намери отговори и да потърси отговорност. Естествено, насочва тази отговорност към хората на високи властови позиции и към институциите. Политизацията не е само плод на нечий лош замисъл. Тя се случва естествено, защото обществото търси отговори на политическата сцена. Темата е толкова дълбока и страшна, че обществото несъзнателно я изтласква към политиката, за да получи успокояващи отговори – кой е виновен и как ще бъде наказан”, каза журналистът от „Сега" Людмил Илиев.

Редактор: Ина Григорова