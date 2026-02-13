"Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижата "Петрохан", тези шестима души, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град". Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

През май 2025 също са имали такива учения, съобщи Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация.

"През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов от своя страна заяви, че именно затова искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че крие тази информация.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев, като излезе и каже не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на оглед да са присъствали хора на ДАНС, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той и беше категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., какво е направено по този сигнал при Калин Стоянов в ГДБОП.

И продължи: "Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят".

ПП-ДБ обсъждат и действия за временна комисия в Народното събрание по случая "Петрохан". Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на Народното събрание, че временни комисии не могат да се създават преди края на неговия живот, но ще проверят дали това все пак е възможно.

