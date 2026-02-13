В навечерието на 14 февруари - Деня на археолога, Националният археологически институт с музей при БАН представи 19-ото поредно издание на изложбата „Българска археология”. Експозицията обобщава резултатите от проучванията през изминалия сезон и представя над 300 експоната от 31 археологически обекта, обхващащи периода от праисторията до късното средновековие.

► Уникални находки и научни открития

Един от основните акценти в изложбата е стъклена чаша ритон във формата на рог на изобилието, открита край село Блъсково, Провадийско. Предметът датира от римската епоха и е намерен по време на спасителни проучвания във връзка с разширяването на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз”. Д-р Камен Бояджиев, куратор на изложбата, определи находката като „изключително рядка и ценна” в световен мащаб, като подчерта високото качество на стъклената обработка и прецизната работа на реставраторите.

За първи път в националната изложба са включени и находки от пещерата Магурата, свързани с проучвания на бронзовия пласт в централната зала. Сред тях е запазена овъглена тъкан на приблизително 5000 години. „Органичните останки от този период се запазват много рядко, затова те са изключително ценни за разбирането на живота на древните хора”, поясни д-р Бояджиев.

По време на представянето беше отбелязано, че според статистиката България се нарежда на трето място в Европа по брой на регистрираните археологически обекти и паметници, след Италия и Гърция. Д-р Бояджиев посочи, че голяма част от проучванията през изминалата година са били спасителни разкопки, докато редовните проучвания срещат затруднения по отношение на обхват и финансиране.

Представените предмети включват още златни и сребърни накити, монети, керамични съдове и мраморни статуетки.

Изложбата е плод на колективна работа на служители от 19 музея в цялата страна, които участват като съорганизатори. След края на временната експозиция в София, повечето обекти ще бъдат върнати в регионалните музеи.

Редактор: Мария Барабашка