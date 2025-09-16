Изложбата „Преди 8000 години: Слатина-София” показва първото селище в Софийското поле. То е установено след 40 години на разкопки с доста убедителни резултати. Изложбата показва неолитно селище с доста запазени структури - цели къщи, артефакти с детайли от живота на хората. Според заместник-министъра на културата доц. Тодор Чобанов, който разказа за изложбата в "Денят на живо", може да се стигне до големи подробности и тайни от бита на хората тогава.

Доц. Чобанов отбеляза, че "има много "Софии" под нас", но тази, която познаваме се ражда в римската епоха, защото римляните построили Сердика в полето, докато предишните селища са били по възвишенията. Той подчерта, че основните оси на града като съвременни булеварди, са същите като тези на древния Рим - двете главни улици се кръстосват в идеалния център на града.

Тодор Чобанов: На мястото на амфитеатъра в София няма да се строи сграда, а лятна сцена

Чобанов, който е бивш зам.-кмет на София изрази надежда, че общината ще намери воля да реаранжира и интегрира историческото наследство в района на площад "Света Неделя" по примера на "Ларгото" в съседство. За Античния театър той е на мнение, че най-добрият стопанин за обекта е министерството на културата. Чобанов предвижда окрупняване на имотите наоколо и изграждането на лятна сцена на територията на Амфитеатъра.

Доц. Тодор Чобанов изрази желание да се продължи със силната подкрепа за археологическите проучвания и обяви, че за следващата година са заложени 6 милиона лева за планови проучвания.

Редактор: Емил Йорданов