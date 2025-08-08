Години след като в центъра на София бяха открити останки от античен амфитеатър - според археолози една най-големите находки от римско време на Балканите, през последните дни той се превърна в ябълка на раздора.

Причина стана решението на Министерския съвет да го постави в списъка от над 4000 държавни имота, които да бъдат продадени поради "отпаднала необходимост". Той се намира на ъгъла на улиците "Дондуков" и "Будапеща".

Планира ли се строеж върху амфитеатъра на Сердика

Зам.-министърът на културата Тодор Чобанов заяви, че има споразумение между повереното му ведомство и БЕХ, според което въпросният имот ще бъде прехвърлен. "Преди 25 години първоначално намерението е било на мястото да се построят офиси. Енергийният холдинг обаче се отказа от това си намерение. В идеалния център на София всички имоти са в съсобственост с Министерството на културата. Това е уредено чрез акт за изключителна държавна собственост. Категорично опровергавам спекулациите, че на земята на амфитеатъра ще се строи. Има "зелен" коридор за експониране на структурите в имота", посочи Чобанов.

По думите му редица ведомства са съобщили, че разполагат с имоти, които не могат да използват. А това е довело до включването и на амфитеатъра в списък на обекти с "отпаднала необходимост". "Това определение показва невъзможността на това място да се изгражда офис сграда", допълни зам.-министърът.

Чобанов сподели, че за амфитеатъра вече има разработен идеен проект - за създаване на лятна сцена, която ще се използва за различни културни събития през топлите дни. И увери, че Столична община ще направи всичко възможно проектът да е бъде изпълнен в рамките на една година.

