Министърът на културата Мариан Бачев отрече категорично разпространяваните в публичното пространство твърдения, че върху терена на античния амфитеатър на Сердика в столицата ще се строи.

В изявление, публикувано в официалния му профил във Facebook, Бачев подчерта, че Министерството на културата работи активно за съхраняването и развитието на археологическия резерват „Сердика–Средец“.

Правителството отпусна средства за 70 ключови културни събития

„Още от началото на мандата с екипа ми в Министерството на културата активно работим за това Римският амфитеатър в София да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата“, заяви Бачев.

Министърът съобщи, че от над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на обекта и именно по тази причина в последния месец и половина се водят преговори с Министерството на енергетиката, включително с министър Жечо Станков и ръководството на БЕХ, за прехвърляне на собствеността на терена към Министерството на културата.

„Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко“, категоричен е Бачев.

Плановете на Kултурното министерство включват и използване на съседен имот чрез отчуждаване или замяна, с цел изграждане на лятна сцена върху римските редове. Пространството ще бъде вдъхновено от европейски примери, където древността и съвременното изкуство се преплитат в живо културно преживяване.

Бачев подчерта, че територията, предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват и носи изключителна историческа и културна стойност.

„Не казвай хоп, преди да си скочил“, посочи министърът, добавяйки, че досега не е говорил публично по темата, за да не предрешава преговорите. Единственото изключение е направено при брифинг в Министерски съвет, където е потвърдена общата позиция.

Министърът завършва с уверението, че няма да позволи никакви компромиси с културното наследство на столицата.

Редактор: Мария Барабашка