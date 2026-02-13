Може ли и трябва ли служебният кабинет да внесе проект за Държавен бюджет за 2026 г.? Темата в „Денят на живо” коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Той подчерта, че основната работа на служебното правителство е да проведе честни и свободни избори, но е нужно да се удължи още действието на удължителния бюджет. В най-добрия случай трябва да се внесе проект за бюджет за 2026 г., добави експертът. Той подчерта, че това е правено само преди 15 месеца, когато проект за Държавен бюджет беше внесен от служебен кабинет.

Синдикалистът пресметна, че ако изборите са на 19 април, то до края на май не може да се сформира правителство. След това министърът на финансите трябва да внесе бюджета и има минимум шест семци за приемането му. „Стигаме до септември месец”, каза Костов. Той призна, че това ще е най-трудната задача, която е поставена пред финансов министър от 1990 г. насам, но добави, че всеки, който разбира от управление на публични средства, ще каже, че държавата сега е на свободно падане.

Любослав Костов е категоричен, че ще опита да убеди служебното правителство, че е жизнено важно да се внесе проект за редовен бюджет. По думите му трябва да има разум, защото цените вървят нагоре без икономическа и морална логика и смята, че се слагат огромни надценки. „Има много изкривявания на пазара на труда и на стоковия пазар. В регионите, където има конкуренция, са по-добре нещата. В олигополните структури цените са високи”, обясни Костов.

Той предупреди за евентуална нова стачка в градския транспорт на София заради липсата на допълнителните пари за заплати, които бяха предвидени в последния проектобюджет.

