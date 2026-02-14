На 14 февруари - Задушница, се навършиха осем години от смъртта а на дядо Добри, който в продължение на десетилетия събираше дарения за храмове и манастири, станал един от най-големите дарители на Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

По този повод Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил извърши заупокойното богослужение в родното село на дядо Добри - Байлово, в храм "Св. св. Кирил и Методий".

Снимка: Софийска митрополия, БТА

"В навечерието на това възпоменателно събитие Светата православна църква отслужва помен за всички отвека починали човеци, живели с вяра във възкресението на Спасителя", каза патриархът в своето слово. "Днес тук в село Байлово, където е роден, живял е и е починал дядо Добри, ние не можем да кажем, че в днешно време няма такива човеци, които да живеят истински по Бога. Той е един голям пример за всички нас", каза за дядо Добри патриарх Даниил.

Той изтъкна, че последните години от живота си дядо Добри изживява в подвиг - вървейки пеша до София от родното си село, за да събира средства за възстановяване на храмове и манастири у нас.

"Всички знаете в каква скромност, бедност е живял... От къде тази сила? От къде това упование? От Бога, от молитвата му, от вярата, която имаше, защото от него не можеше да се чуе празна дума. Не можеше да се чуе гнила дума. Не можеше да се чуе да мисли лошо за някой човек, но каквото правеше - правеше го с благодарност към Бога", каза още патриархът.

След светата Литургия бе отслужена панихида за дядо Добри и всички починали православни християни, а на гроба на дядо Добри, намиращ се пред храма "Св. св. Кирил и Методий", бе отслужени и трисагий.