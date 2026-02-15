Голяма делегация от Гърция идва на визита в София. На 16 и 17 февруари страната ни ще бъде посетена от заместник-министъра на вътрешните работи Константинос Гюлекас. Той ще дойде в нашата столица в рамките на обиколка на балканските страни. Гюлекас идва начело на голяма делегация, включваща над 60 души, представляващи бизнеса, администрацията и научните среди от Македония и Тракия.

През първия ден ще се проведат паралелно отделни тематични срещи между гръцките и съответните български организации. Във втория ден делегацията ще разговаря с представители на гръцката общност, живееща и развиваща дейност в България.

„Целта на нашето посещение е да подчертаем възможностите и перспективите, които Македония и Тракия предлагат в различни сектори – бизнес, образование, туризъм и др. Чрез създаването на допълнителни канали за комуникация, с култивиране и развитие на нови полезни взаимодействия и партньорства, както и на подписване на съответните споразумения и меморандуми между гръцките и българските институции и организации“, заяви заместник-министър Гюлекас.

