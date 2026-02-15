На среща с българи зад граница, продължила над час и половина, президентът Румен Радев (2017-2026 г.) отговори на редица въпроси – но и остави други без конкретика. Заявката за участие в предсрочните избори, към която са насочени много погледи – и от политическите среди, и от обществеността – стана по-категорична близо месец след датата 19 януари, когато Румен Радев отстъпи от поста си на „Дондуков” 2.

И така - днес за първи път стана ясно: до 4 март ще стане ясно името на коалицията, а не на партията, с която досегашният президент ще се яви за първи път в парламентарната битка. На въпроса „Редом с кого?”, отговорът беше по-общ заради притеснения от натиск. Цялата среща беше излъчвана в частен канал в YouTube с над 3000 абонати, който представя съдържанието си с изречението: „Свободен канал за всички българи по света“.

„За партия няма време, защото правенето на партия беше на ръба на законовия срок като вземем предвид превзетата правосъдна система, просто щяхме да бъдем саботирани в последния момент. Затова най-късно на 4 март ще внесем за регистрация в ЦИК коалиция”, поясни Радев.

Оттам последва въпросът – „с кого“.

Румен Радев: Партия ще правя след изборите

„Не мога да кажа, защото знаете кaк работи репресивната машина”, поясни той.

Стана ясно и че отборът на Радев за предстоящите избори не е напълно сформиран.

„Предстои ни жесток сблъсък с модела Борисов-Пеевски. Събираме голям екип от съмишленици, които са готови да влязат в битката за разграждането му. Тя няма да бъде нито лесна, нито безопасна. Отворени сме да работим с партии, които имат куража и смелостта да се впуснат в битката”, каза още Радев.

Радев посочи и най-трудните битки, които ще поведе, ако е част от 52-рото НС.



„Ще има наистина сериозни проблеми, за да се намери квалифицирано мнозинство в парламента от 160 гласа, за да се избере нов Висш съдебен съвет”, поясни той.