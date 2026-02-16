„Новите известни“ срещна зрителите с Диана Бойчева – предприемач, книгоиздател и създател на съдържание, позната в социалните мрежи като „Госпожа Ракета“. Тя е издател в Издателство „Ракета“ и основател на Фондация „Ракета“. Освен активен професионалист, тя е и майка на две момчета – роля, която поставя в центъра на своята мисия. Самата тя споделя, че е преди всичко майка и човек, който мечтае и живее в свой „розов балон“, изпълнен с идеи за по-добра комуникация между поколенията.

Основната кауза на Бойчева е да помогне на тийнейджърите и техните родители да говорят на един език. В своите послания тя защитава ценности като толерантност, приемане и правото на различно мнение. Според нея обществото може да функционира спокойно, когато хората уважават позициите си, дори когато не са съгласни един с друг.

Професионалният ѝ път започва с книгите, но постепенно се разширява към социалните мрежи. Там Диана Бойчева намира по-пряк път към младите хора и изгражда среда, в която те могат да бъдат себе си, да са уязвими и да не се страхуват от осъждане. Именно онлайн пространството ѝ позволява да достигне до теми, които често остават премълчавани.

„Архитекти на бъдещето”: Нов проект създава възможности, които вдъхновяват децата и учениците

Чрез Фондация „Ракета“ тя развива концепцията за „образование чрез забавление“ – edutainment. Работата ѝ е насочена към превенция на зависимости, финансова и медийна грамотност, сексуално образование, както и към трудни разговори с деца за развод, загуба и смърт. Това са теми, които според нея липсват в традиционното образование, но са ключови за реалния живот.

По време на разговора Бойчева сподели и резултати от проучване сред над 1000 ученици от 8. до 12. клас. Данните показват, че над 80% от децата черпят информация от социалните мрежи, но когато става дума за доверие, те все още разчитат най-вече на родителите си. Затова тя апелира възрастните да не губят връзката с децата си и да я пазят „на всяка цена“.

Като естествено продължение на своята мисия, Диана Бойчева създава и анонимната платформа pitai.online, подпомогната от изкуствен интелект. Тя предлага структурирана информация, съобразена с възрастта на потребителите, и дава възможност на тийнейджърите да задават въпроси, които не смеят или няма пред кого да поставят.