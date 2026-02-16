Пътнически влак дерайлира в Швейцария, след като лавина падна върху железопътната линия. Полицията съобщи за петима пострадали сред пътниците, които били общо 29.

Инцидентът станал в района на Гопенщайн, в кантон Вале. Влакът потеглил от Шпиц в 6:12 ч. сутринта и пътувал към Бриг. Излязъл от релсите около 7:00 ч.

На приблизително 60 километра на югозапад от Гопенщайн – в Орсиер, 50 жители бяха евакуирани от опасна зона като превантивна мярка заради риск от лавина.

Властите предупредиха за опасни метеорологични условия със силни ветрове и очаквани валежи тези дни.

Редактор: Дарина Методиева