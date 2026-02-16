34-годишен мъж е ударен с брадва в село Каменаре, община Елена. За броени часове служители на полицейското управление разрешиха случая, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново.

Сигналът в Спешна помощ е получен в събота около 23:00 ч. Полицията установила, че нападението е извършено след битов скандал между пострадалия и 36-годишен негов съселянин. Разпрата прераснала в сбиване.

Раненият е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. Заподозреният е задържан за срок до 24 часа, а след като е привлечен като обвиняем, мярката му е удължена на 72 часа.

