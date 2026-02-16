Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив за забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в начална фаза заради отвод на съдебния състав.

Решението е постановено от Окръжния съд в Стара Загора, който приема, че близо една година съдебни заседания са се оказали напразни. Причината е участието на съдебен заседател в публични протести и изразени позиции по случая с пострадалата Дебора Михайлова, което породило съмнения в нейната безпристрастност. Това наложило целият съдебен състав да се отведе и делото да започне отначало.

Според съда заседателят трябвало да декларира ангажираността си още при разпределянето по делото. Поради това пропускане процесът се забавил с 11 месеца и 26 дни, през които Георгиев бил задържан под стража. Магистратите приемат, че това представлява нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и е причинило неимуществени вреди, включително стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

С решението си съдът осъжда Районния съд в Пловдив да изплати на Георгиев обезщетение от 500 евро, както и законна лихва от 25 февруари 2025 г. до окончателното плащане. Искът първоначално бил за над 13 хил. евро, но е уважен частично. Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Пловдив.