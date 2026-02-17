Националното сдружение на кметовете излезе с остра декларация след нападението над кмета на село Бистрица Самуил Попов. В знак на подкрепа и като протест срещу насилието и сплашването, кметове от цялата страна ще се съберат пред дома му във вторник.

"Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му. Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти", написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

"Кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов. Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа. Ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата", смята той.

Припомняме, че Столичната полиция задържа петима души след спецоперация в София заради умишления палеж в имота на кмета на Бистрица. Четирима от тях са с множество криминални прояви. Установено е, че извършителите са използвали мотоциклет. Разследващите разполагат и с данни за маршрута им.

Задържаха петима за палежа в имот на кмета на Бистрица

Личните подозрения на потърпевшия Самуил Попов са, че палежът е свързан с кметските му ангажименти и с акция по разкриване на незаконни сметища на територията на Бистрица.

Редактор: Дарина Методиева