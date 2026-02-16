Снимка: Стопкадър
От МВР показаха и маршрута на мотора, с който подпалвачите идват
Петима мъже са задържани при специализирана полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи в софийското село Бистрица по случая с палеж на имущество на кмета Самуил Попов.
Четирима от задържаните са известни на органите на реда с множество криминални прояви. Полицейското присъствие в района остава засилено.
Запалиха колата и входната врата на дома на кмета на Бистрица
По данни на разследващите, при извършването на престъплението е използван мотоциклет. Установен е маршрутът на превозното средство, включително придвижването и оттеглянето на извършителите.
От СДВР призовават гражданите, които имат информация по случая, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.Редактор: Ралица Атанасова
