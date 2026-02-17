Шофьорът на тира, обвинен за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, остава в ареста. Окръжният съд в Плевен отхвърли искането на защитата за изменение на постоянния арест на Георги Александров.

Настояването беше заради промяна в обстоятелствата по делото вчера - отпадане на автотехническата експертиза и отвода на вещото лице проф. Станимир Карапетков. Следва изготвяне на нова тройна експертиза и представянето ѝ на следващите заседания, които са на 23 и 24 април.

Решението на Окръжния съд в Плевен подлежи на обжалване. Защитата на Александров заяви, че ще подаде жалба към Апелативния съд във Велико Търново.

Припомняме, че в понеделник бащата на жертвата - Николай Попов, който стана активист срещу „войната по пътищата“ и оглави гражданско недоволство срещу несправедливите присъди за виновниците за смърт на пътя, съобщи, че липсват снимки, по които е изготвена експертизата по делото.

Делото „Сияна": Бащата обвини вещото лице в манипулации

До момента са разпитани свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

„Личи, че камионът се е движил със скорост, различна, от това което е записано в обвинителния акт. Предстои да се разгледат доказателства, които са под въпрос, с оглед вчерашните събития в процеса – именно необходимостта от назначаване на нова автотехническа експертиза”, заяви Явор Нотев, адвокат на шофьора.

„И тази скорост, която говори адвоката няма значение. Не променя нищо. Детето го няма, мъжът ми е инвалид. Той да си отиде вкъщи на топло, а ние да страдаме ли?”, сподели бабата на детето Стоянка Ламбева.