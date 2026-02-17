Поражда се хипотезата, че отговорността за съставянето на този кабинет ще бъде на министър-председателя. Това заяви бившият служебен премиер Стефан Янев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му вече се очертава модел на споделена отговорност между президента и премиера, който променя досегашната логика на управление при служебните кабинети. Янев припомни, че Илияна Йотова е заявила публично, че ще има изисквания към определени министри. Според бившия министър-председател това допълнително подчертава новия характер на взаимодействие между институциите. „Тази споделена отговорност ще води до оспорване на делата на съответни министри, които не са в интерес на гражданите по преценка на президента. Вероятно би могла да има възможност да изисква от премиера тяхното освобождаване”, каза той.

Янев коментира как в стария вариант на Конституцията подобен сценарий е бил малко вероятен, тъй като цялата отговорност е тежала върху държавния глава. „Случаят обаче е различен и това води до нови хипотези”, подчерта Янев.

Бившият служебен премиер заяви още, че не вярва в твърденията за квотно разпределение при съставянето на кабинета. „Не мисля, че може да коментираме какво се случва в кухнята на този процес, защото той не е публично известен. Каквото и да кажем, ще бъде спекулация”, каза той.

По думите му фокусът трябва да бъде върху работата на правителството през следващите месеци. Той допусна, че ако президентът прецени, че даден министър не отговаря на публично заявените критерии, може да поиска неговата смяна. Янев призова за по-умерени очаквания към управлението. „Нека нямаме прекалени очаквания и изисквания. Да не забравяме, че това е кабинет на Република България. Той има всички правомощия да върши това, което е необходимо в интерес на българските граждани”, заяви той.

Редактор: Ивайла Маринова