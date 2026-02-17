NOVA разполага с част от материалите, чието авторство тепърва ще се доказва

Нови данни по случая „Петрохан - Околчица".  От 2022 година срещу неправителствената организация на Ивайло Калушев са получени четири сигнала в МВР.  Това става ясно от доклад на Инспектората във вътрешното министерство след проверка, разпоредена от министър Даниел Митов. Заключенията в доклада са, че полицията е действала адекватно, но намира пропуски в работата на РУ-Годеч и ГДБОП. 

Един от сигналите в МВР е за нарушение при сключването на споразумението между МОСВ и неправителствената организация на Ивайло Калушев. То е от преди 4 години, когато министър е Борислав Сандов. По сигнала е работила Националната полиция, а Прокуратурата е образувала преписка.

"До момента, както е видно  - не е установено по никакъв начин, че има неправомерни действия или ощетяване на държавата вследствие на това рамково споразумение. Разпитван съм още през 2022-2023 г. Това споразумение е акт на добра воля - не изземва държавни функции и не е ангажирано с финансов ресурс", обясни бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов. 

НПО, секта, педофилия: Какво стои зад случая „Петрохан”

По другите три сигнала – за 8-годишно дете в риск, отглеждано в хижата, за религиозна група, блудствала с деца, и за заплахи от рейнджърите към туристи – Инспектората на МВР заключава, че по тях полицията е работила правилно и е сигнализирала съответните институции.

Колкото до настоящото разследване след смъртта на петимата мъже и 15-годишното дете - от хижа „Петрохан” са иззети ръкописи, научи NOVA. Предполага се, че са на Ивайло Калушев. Разполагаме с част от материалите, чието авторство тепърва ще се доказва. Една от бележките засяга стратегия за общинско планиране в контекста на „Зеления преход”. В други от бележките присъстват много философски и духовни съвети, насочени към самоусъвършенстване, навици и отношение към живота.

„Записи, които е трябвало да изчезнат или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят“: Мистерията „Петрохан“ и версията за прикриване на доказателства

Има и такива, свързани с тибетския будизъм. "Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво". "Бройки, без да гониш бройки". "Лъжа и лигавщина се изкореняват само със стоманена дисциплина" - са част от съветите за самоусъвършенстване. 

В последните си дни, на 27 януари, Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували от София към морето заедно с непълнолетно момиче. Крайната им точка е била село Българи.

„Разказаха ми за храмовете наоколо и ми казаха, че има храмове и самодиви. Иво ми разказа, че предишните собственици на къщата винаги са си тръгвали, защото къщата била обладана”, разказва тя. 

Че къщата е прокълнато място, разказва и един от малцината им съседи в селото. "Тези са шестите собственици! Който е дошъл тук - хаир не е видял", твърди съседът Дамян. 

Случаят "Петрохан": Какви са основните версии за тройното убийство (ОБЗОР)

Дамян обяснява, че на 30 януари, когато Калушев и компания си тръгнали с кемпера – много бързали. "Попитах ги: "Тръгвате ли?". Те казаха: "Да". И като духна вятърът - вратата започна да се удря. Обадих му се, а той каза, че от бързане не са заключили вратата и да я затворя". 

Че групата е бързала става ясно и от показанията на непълнолетното момиче: "Мисля, че беше замислено да останем за по-дълго време. Но родителите ми не ме пуснаха за по-дълго и затова тръгнахме обратно. Мисля, че идеята беше да се върнат обратно на морето, след като ме оставят в София”.

В доклада на МВР се споменава и за кореспонденция между Антикорупционния фонд и Вътрешното министерство през 2024 г. Причината е, че до АКФ е достигнала информация за проверки на сдружението на Калушев. От фонда обръщат внимание, че то провежда единствена по рода си дейност в България и допускат, че е възможен институционален тормоз върху международно призната организация. Поради това са изпратили искане по Закона за достъп до обществена информация за действията на МВР по преписките. 

ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУК 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking