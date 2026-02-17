Нови данни по случая „Петрохан - Околчица". От 2022 година срещу неправителствената организация на Ивайло Калушев са получени четири сигнала в МВР. Това става ясно от доклад на Инспектората във вътрешното министерство след проверка, разпоредена от министър Даниел Митов. Заключенията в доклада са, че полицията е действала адекватно, но намира пропуски в работата на РУ-Годеч и ГДБОП.

Един от сигналите в МВР е за нарушение при сключването на споразумението между МОСВ и неправителствената организация на Ивайло Калушев. То е от преди 4 години, когато министър е Борислав Сандов. По сигнала е работила Националната полиция, а Прокуратурата е образувала преписка.

"До момента, както е видно - не е установено по никакъв начин, че има неправомерни действия или ощетяване на държавата вследствие на това рамково споразумение. Разпитван съм още през 2022-2023 г. Това споразумение е акт на добра воля - не изземва държавни функции и не е ангажирано с финансов ресурс", обясни бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

НПО, секта, педофилия: Какво стои зад случая „Петрохан”



По другите три сигнала – за 8-годишно дете в риск, отглеждано в хижата, за религиозна група, блудствала с деца, и за заплахи от рейнджърите към туристи – Инспектората на МВР заключава, че по тях полицията е работила правилно и е сигнализирала съответните институции.

Колкото до настоящото разследване след смъртта на петимата мъже и 15-годишното дете - от хижа „Петрохан” са иззети ръкописи, научи NOVA. Предполага се, че са на Ивайло Калушев. Разполагаме с част от материалите, чието авторство тепърва ще се доказва. Една от бележките засяга стратегия за общинско планиране в контекста на „Зеления преход”. В други от бележките присъстват много философски и духовни съвети, насочени към самоусъвършенстване, навици и отношение към живота.

„Записи, които е трябвало да изчезнат или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят“: Мистерията „Петрохан“ и версията за прикриване на доказателства

Има и такива, свързани с тибетския будизъм. "Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво". "Бройки, без да гониш бройки". "Лъжа и лигавщина се изкореняват само със стоманена дисциплина" - са част от съветите за самоусъвършенстване.

В последните си дни, на 27 януари, Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували от София към морето заедно с непълнолетно момиче. Крайната им точка е била село Българи.

„Разказаха ми за храмовете наоколо и ми казаха, че има храмове и самодиви. Иво ми разказа, че предишните собственици на къщата винаги са си тръгвали, защото къщата била обладана”, разказва тя.



Че къщата е прокълнато място, разказва и един от малцината им съседи в селото. "Тези са шестите собственици! Който е дошъл тук - хаир не е видял", твърди съседът Дамян.

Случаят "Петрохан": Какви са основните версии за тройното убийство (ОБЗОР)

Дамян обяснява, че на 30 януари, когато Калушев и компания си тръгнали с кемпера – много бързали. "Попитах ги: "Тръгвате ли?". Те казаха: "Да". И като духна вятърът - вратата започна да се удря. Обадих му се, а той каза, че от бързане не са заключили вратата и да я затворя".

Че групата е бързала става ясно и от показанията на непълнолетното момиче: "Мисля, че беше замислено да останем за по-дълго време. Но родителите ми не ме пуснаха за по-дълго и затова тръгнахме обратно. Мисля, че идеята беше да се върнат обратно на морето, след като ме оставят в София”.

В доклада на МВР се споменава и за кореспонденция между Антикорупционния фонд и Вътрешното министерство през 2024 г. Причината е, че до АКФ е достигнала информация за проверки на сдружението на Калушев. От фонда обръщат внимание, че то провежда единствена по рода си дейност в България и допускат, че е възможен институционален тормоз върху международно призната организация. Поради това са изпратили искане по Закона за достъп до обществена информация за действията на МВР по преписките.