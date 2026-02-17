Той ще е първият от 5 години насам, който не е избор на Румен Радев

Правителството, за което президентът Илияна Йотова ще подпише указ, ще положи клетва в следващите дни. Това ще е първият служебен кабинет от 5 години насам, който не е избор на Румен Радев и осмия поред, който ще подготви предсрочни избори.

Дали министър-председателят ще успее да се дистанцира от „Продължаваме Промяната”, чиято парламентарна група вече е ръководил, ще е от особено значение не само за премиера и президента. Илияна Йотова поиска незабавни мерки за контрол и регулиране на цените, помощ за най-уязвимите хора, истината около високите сметки за ток и разрешаване на случая „Петрохан”. Ще успее ли този служебен кабинет да свърши работата, с която е натоварен? Темата в „Челюсти” коментираха политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски.

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Според Коларова евентуалното участие на Румяна Бъчварова като вицепремиер в кабинета не е изненада, защото тя се е разграничила напълно от Бойко Борисов, а и на нея се гледа като на човек, който е бил изключително нелоялен. "Гюров е напълно наясно със своята политическа неадекватност в изпълнителната власт, а тя е човек, който ще гарантира стабилността в административен план, а и в политически. Тя се придържа едно към едно с основните тези на "Продължаваме Промяната" и гарантира присъствието на ПП на административно ниво", категорична беше Коларова.

Делийски е на мнение, че самата идея, че трябва да се избира от определен набор хора, ограничава избора. Така съществува риск в крайна сметка да се избере човек, който няма качества за министър-председател. "В старата процедура център на властта е президентът. Някак беше ясно къде се намира властта. В новия режим имаме проблем с това. Ние ще се чудим кои формални или неформални политически или бизнес структури стоят зад отделен министър или кабинета като цяло", подчерта Делийски.

Повече гледайте във видеото.

