Остават броени часове до обявяването на 106-ото правителство на България. Днес по обяд посоченият за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет.

Срещата НА ЖИВО гледайте ТУК.

В очакване на служебен кабинет: Кои ще са министрите

Държавният глава вече обяви, че ако одобри проектокабинета, на 19 февруари ще издаде указ за назначаване на служебно правителство и ще насрочи извънредни избори. По Конституция това трябва да се случи до два месеца.

Последната стъпка от процедурата по смяната на властта – гледайте на живо в ефира на NOVA в 12.00 ч.

Редактор: Ивайла Маринова