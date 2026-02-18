Снимка: БГНЕС LIVE
-
Илияна Йотова прие Андрей Гюров на "Дондуков" 2
Остават броени часове до обявяването на 106-ото правителство на България. Днес по обяд посоченият за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет.
Срещата НА ЖИВО гледайте ТУК.
В очакване на служебен кабинет: Кои ще са министрите
Държавният глава вече обяви, че ако одобри проектокабинета, на 19 февруари ще издаде указ за назначаване на служебно правителство и ще насрочи извънредни избори. По Конституция това трябва да се случи до два месеца.
Последната стъпка от процедурата по смяната на властта – гледайте на живо в ефира на NOVA в 12.00 ч.
