Снимка: iStock
Досъдебно производство е образувано в РУ-Рила
39-годишен мъж е арестуван за изнасилване на непълнолетно лице. По случая е образувано досъдебно производство.
То е за съвъкупление с непълнолетно лице, лишено от възможност за самоотбрана и без негово съгласие. Производството е образувано в РУ-Рила във вторник, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.
Според разследването извършителят на деянието е установен - 39-годишен местен жител, а впоследствие е задържан с полицейска заповед. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.Редактор: Цветина Петкова
