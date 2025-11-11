Млад мъж опитал да изсили сестрата на дядо си в дома й в Първомай. Наложена му е присъда от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, съобщи „24 часа”. Той е признат за виновен от Районния градски съд, като ще трябва да плати и разноските по делото в размер на 2186,60 лв.

68-годишната жена живеела заедно с дъщеря си, като спели на различни легла в една и съща стая. След полунощ на 22 април жената се събудила, след като усетила присъствието на непознат в леглото си. Отворила очи и видяла 18-годишния младеж. Той се опитал да я принуди към интимни действия, въпреки съпротивата ѝ. Жената започнала да вика за помощ, а нападателят се опитал да я възпре, като ѝ нанесъл удари.

Дъщерята се събудила от писъците, станала и светнала лампата, което ядосало тийнейджъра. Той започнал да ѝ крещи да я изгаси, а тя се приближила до леглото и го ударила няколко пъти, като му викала да остави майка ѝ. Нападателят станал и отишъл до вратата, за да попречи на двете жени да напуснат жилището. Пострадалата му казала, че е съгласна да прави каквото поиска, но трябвало да отидат на друго място. Той се отдръпнал и жените успели да избягат у съседите си. 18-годишният побегнал в неизвестна посока.

Пострадалата сигнализирала на спешния телефон 112, след което на място пристигнала полиция. Служителите се отправили към адреса на бащата на нападателя и малко по-късно открили младежа да спи в оранжерия в двора.

Първоначално той им казал, че е бил в село Горски извор и отрекъл да е ходил в дома на пострадалата, но впоследствие признал, че е бил там, но не бил правил „нищо такова“. Полицаите го задържали и го отвели в районното управление.

Медицинската експертиза установила множество увреждания по тялото на пострадалата. По нападателя нямало специфични следи. След като се запознал с доказателствата, Районният съд в Първомай преценил, че най-справедливата присъда е 16 месеца ефективно лишаване от свобода.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.

