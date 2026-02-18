Трима мъже са задържани след сигнал за отвличане в „Студентски град“ в София. При полицейската акция са иззети и наркотици, съобщават от СДВР.

Информацията е подадена преди два дни. Става въпрос за млад мъж, който заявил, че бил държан против волята си в апартамент. На адреса незабавно са изпратени служители на Седмо районно управление. При проверката в жилището имало трима мъже. Двама криминално проявени младежи на 18 и 21 години, както и 20-годишния, подал сигнала. По негови думи той бил държан насила от януари 2026 година.

В апартамента са открити и иззети 85 пликчета с различни наркотици. Намерени са вещества под формата на бучки, прах и кристали, както и растителна маса. Открити са още таблетки и няколко мобилни телефона.

След експертна справка е установено, че иззетите наркотици са коноп, метамфетамин и кокаин. Общото им тегло е над 110 грама.

И тримата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура. На двамата мъже на 18 и 21 години са повдигнати обвинения за отвличане и за притежание на наркотични вещества. Наложена им е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

