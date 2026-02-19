Това станало преди встъпването на новото служебно правителство

Досегашният премиер Росен Желязков е освободил всички заместник-министри от кабинета си, съобщиха за NOVA от Министерския съвет.

Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство.

