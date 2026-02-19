Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200, каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски. Той уточни, че жалбите все още се проверяват и това са първоначални обобщени резулутати.

Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и тези от електроразпределителните дружества, чиито брой е около 2000-2200.

"Действително крайните потребители са ползвали с около 20 процента по-малко енергия през ноември, спрямо миналата година, и с 20 на сто повече спрямо миналия декември. Това означава, че повишението в потреблението е около 30-40 процента за декември спрямо ноември", посочи той. Между 40 и 45% от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата, става ясно от изявлението на председателя на КЕВР.

Младеновски призова гражданите да не изпращат жалби, само „за да се заринат от жалби“, каквито призиви имало в социалните мрежи по отношение на КЕВР. Той обясни, че това е огромен обем информация и по този начин се забавя и става по-трудна проверката. Шефът на енергийния регулатор посочи, че има много жалби. При някои фактурата била 2 лева, при други нямало потребление, при трети не можело да се идентифицира абонатът, а при разговор по телефона отсреща твърдели, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни.

За това какви действия ще бъдат предприети при установяване на действително надвишаване на сметките Младеновски коментира, че всеки случай е индивидуален. Той обясни, че ако причината е техническа грешка, за което вече имало основателни жалби, щяла да бъде коригирана фактурата на потребителя, а при установена умишлена злопотреба - щяла да бъде наложена санкция. Процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива, посочи той.

