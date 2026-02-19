Кабинетът, който ще управлява служебно в следващите месеци няма да променя външнополитическата ориентация на България и няма да предлага на Народното събрание нов бюджет. Ще се опита да оправдае очакванията за честни избори и ще положи усилия и да изведе от кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов.

Какво подсказва съставът на служебния кабинет и дали ще успее да разплете възела около трагедията с шест трупа – в „Челюсти” дискутираха ПР експертът Нидал Алгафари и медийният експерт доц. Георги Лозанов.

Атанас Кацарчев: Нямаме резерви към служебния кабинет, очакваме някой да си свърши работата

Алгафари подчерта, че служебното правителство би трябвало да бъде равноотдалечено от всички и то със сигурност поне ще се опита да изглежда по този начин. Той припомни, че по отношение на външната политика президентът Йотова каза, че правителството трябва да казва и „не”, а не само „да”. „Не знам какви са функциите на вицепремиера по честните избори – ще има ли реални действия или ще е само брошка на ревера. На правителството трябва да му се дадат десет дни как ще заработят и какво ще направят”, каза Нидал Алгафари.

Медийният експерт Георги Лозанов коментира обвиненията от политици към вицепремиера по честните избори Стоил Цицелков. Според него българите не се интересуват от реалните доказателства за дадено престъпление, а започват да раздават правосъдие по собствените си разбирания. „Нека да е ясно за какво е задържан Стоил Цицелков и дали е осъден”, каза Лозанов и допълни, че правителството е вдигнало обществената емоция, защото наистина се сменя властта. „Това е правителство без влиянието на трите властови полета – Пеевски, Борисов и Радев”, категоричен е Лозанов.

