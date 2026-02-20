Общо 17 наказателни производства са образувани в Окръжния съд - Смолян в рамките на една година за признаване и изпълнение на финансови санкции, наложени в Австрия на 30-годишен мъж от Доспат. Това съобщи кореспондетът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Глобите са наложени за превишена скорост на един и същ пътен участък - автомагистрала А4, в района на град Нойзидъл ам Зее, в посока Виена.

От съдебните актове става ясно, че нарушенията са извършвани при ограничение от 80 км/ч. Водачът е засичан с превишения между 20 и 30 км/ч, а в един от случаите - със 123 км/ч. Санкциите варират между 80 и 250 евро.

По 12 от делата съдът вече се е произнесъл, като общият размер на наложените по тях глоби надхвърля 1400 евро, а останалите все още са висящи.

От съда уточняват, че става въпрос за административни нарушения на правилата за движение, извършени на територията на Австрия, като наложените глоби са влезли в сила съгласно местното законодателство. Мъжът заплаща наложените санкции.

