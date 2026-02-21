На 24 февруари се навършват 10 години от кончината на Йордан Соколов. Човекът, който оглави Народното събрание в смутни времена - след масовите протести, които свалиха правителството на Жан Виденов. Ще си спомним за Йордан Соколов заедно с неговата съпруга, проф. Ева Соколова.

Във времена като днешните е редно да си припомним хората, които управляваха със стил и дипломатичност, а не само с крясъци и обиди. Защото политиката все пак е нещо, с което трябва да се занимават интелигентни хора. Или поне така повеляваха традициите. Но и те не са това, което бяха.

История на българската политика и руския империализъм: Разказ на проф. Ева Соколова

Йордан Соколов ще остане в историята като председателя на 38-ото Народно събрание, което излъчи правителството на Иван Костов. Кабинет, дошъл на власт след масови протести предизвикани от безпрецедентната икономическа криза по време на управлението на Жан Виденов, когато банките фалираха, а спестяванията на българите се стопиха от незапомнената инфлация достигнала 300%. Доларът се продаваше за 3000 лв,, а цените се сменяха по няколко пъти на ден. Тогава, през 1997 година след огромната криза, страната твърдо пое по пътя към европейската интеграция и членството в НАТО и Европейския съюз. Докато Иван Костов беше в изпълнителната власт, Йордан Соколов беше начело на парламента. Такъв е познатият му образ. Но семейната история е още по-интересна.

Йордан Соколов носи и трите имена на своя дядо по бащина линия – Йордан Георгиев Соколов, роден през далечната 1850 година в град Велес, днешна Северна Македония. Той завършва в Одеса, а след Освобождението е назначен в Оряхово, а впоследствие като заместник окръжен прокурор в София. Едва на 48 години умира и оставя три деца кръгли сираци, сред които и бащата на Йордан Соколов – Георги.

Прадядото на Йордан Соколов по майчина линия, Неделю Сапунджиев, е от Стрелча и участва в местния революционен комитет създаден от Васил Левски. Турците обаче разкриват организацията, а Неделю Сапунджиев е убит. Оставя седем деца сираци, сред които и дядото на Соколов – Владимир. След освобождението той се превръща в най-успешния адвокат в Пловдив.

Недовършените мемоари на политика Йордан Соколов

Има четири деца, които получават изключително за времето си образование. Майката на Йордан Соколов - Невенка, е завършила девическия колеж в Нюшател, а леля му Иванка, която завършва философия в Германия става асистентка на Йоханес Райнке. Владимир натрупва огромно състояние от 6 млн лева. Само за сравнение, за да финансира участието си в Балканската война, България тегли заем от немската банка „Дисконто Гезелшафт“ в размер на 10 милиона лева.

По ирония на съдбата, датата 10 януари е оставила дълбоки следи още от детството на Йордан Соколов. 8 дни преди неговият рожден ден, когато е на 11 години, той преживява първите бомбардировки над София. Семейството му се крие в мазето. Кооперацията е една от най-стабилните, тъй като там живее и Янко Анастасов, строителният предприемач, изградил повече от 80 сгради в центъра на София. По това време бащата на Соколов, Георги, е прокурор към отделение на Върховния административен съд. Разрушенията при бомбардировките са огромни и семейството отива да живее във вила в Княжево. Два месеца по-късно бащата на Йордан Соколов оцелява по чудо, след като две бомби всяка от които тежи по един тон удрят Съдебната палата. По това време обаче архитектите проектират сградите в центъра на София използвайки най-модерния материал – железобетона. Затова Съдебната палата оцелява. А бащата на Йордан Соколов, Георги се завръща при семейството си.

След девети септември, Йордан Соколов влиза в Първа мъжка гимназия и решава да издава вестник. Учкомът в гимназията посреща инициативата със силно подозрение, а Регионалният комитет на БКП едва не иска изключването му от училище. След като завършва Йордан Соколов започва работа като деловодител, тъй като Районният комитет на партията не заверява необходимия формуляр, който да позволи влизането му в университета. Това става едва след една година и тогава Соколов влиза в Юридическия факултет.

Свалянето на Тодор Живков заварва Йордан Соколов заедно със съпругата си в Бон, където тя е Хумболтов специализант. Когато гледат новините от София, двамата решават да се завърнат веднага в България. Йордан Соколов и съпругата му присъстват на митинга, когато Петър Младенов е освиркан от протестиращите. През януари 1990 заедно с още 53 адвокати той отива в Съюза на демократичните сили, за да предложат услугите си. Това отваря пътя на Йордан Соколов към голямата политика. През 1991 година, той получава предложение от Филип Димитров да стане министър. Всъщност на Йордан Соколов е било предложено да избере кое ведомство да оглави - Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, отбраната или земеделието. Той избира МВР.

Споменът е среща: Съпругата на Йордан Соколов за белезите на миналото

В спомените си, Соколов описва как влиза във вътрешното министерство. Всъщност сутринта се провежда заседание на правителството и едва след него той отива за първи път в сградата на Шести септември. На вратата обаче е пресрещнат от полицай, който го пита кой е и къде отива. „В кабинета на министъра“, отговаря Соколов. Полицаят обаче отговаря – няма как да отидете там, каква работа имате? Когато разбира, кой точно стои пред него следват дълги и протяжни извинения.

50 генерали и полковници от все още военизираното МВР са събрани в една зала. Пред всеки от тях има пепелник. Един от тях пита Йордан Соколов дали ще му пречат ако пушат. Няма да ми пречите, защото няма да пушите, отговаря Соколов. Това е само началото. Новият министър на вътрешните работи е шокиран, след като командирът на Специализирания отряд за борба с тероризма полк. Стоян Тошков идва с предложение на територията на поделението гръцки бизнесмен да построи бензиностанция. Стоян Тошков е син на партизанина Димитър Тошков, изключително близък до Тодор Живков. Соколов отказва. След известно време обаче командирът на командосите отново предлага същото. И бил уволнен. Няколко дни по-късно той започнал работа при същия гръцки бизнесмен. Не по-странен е случая и с акцията срещу петричкия бизнесмен Иван Кочев - Чомбе. Срещу него бил подаден сигнал, че е рекетирал и получил от местен лекар 135 000 лева. При акцията пликът със сумата изчезва. Така и не става ясно кой е взел тлъстата сума.

В продължение на 40 години до него неизменно е съпругата му Ева. Двамата се женят в Париж, тъй като по това време в Бон, където тя е специализант, нямало посолство. От времето, когато Йордан Соколов става министър тя най-ясно си спомня заповедта, с която той освобождава всички началници на регионални дирекции на МВР заради принадлежността им към Държавна сигурност. Реформите на кабинета на Филип Димитров обаче водят до напрежение. Избухва скандала с така наречената оръжейна сделка с Македония. По това време Йордан Соколов е именно там, среща се с Киро Глигоров и Бранко Цървенковски. Мнозинството в българския парламент обаче вече е различно и вотът на доверие, поискан от Филип Димитров пропада. Започват преговори за ново правителство, Йордан Соколов е сред номинираните за министър-председател, но е необходима подкрепата на третата партия в парламента – ДПС. Такава обаче няма. На власт идва кабинетът на Любен Беров.

Протестите, извели десетки хиляди по улиците в началото на 1997 година предопределят завръщането на Йордан Соколов в голямата политика – този път начело на парламента. Следват стотици срещи у нас и в чужбина. А неизменно до него е съпругата му Ева.

