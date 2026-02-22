Бившата номер 1 в тениса Серина Уилямс, която в момента е на 44 година, получи правото да се състезава отново в турнирите за Големия шлем на WTA, но засега не разкри какви са близките ѝ планове.

За да може да се върне на корта, носителката на 23 титли от турнирите от Големия шлем, трябваше да бъде на разположение в продължение на шест месеца на неочаквани допинг проверки. Този период изтече днес и американката има право да участва в професионални турнири по неин избор.

"Освен ако не се контузия, няма съмнения, че тя отново ще играе", каза през януари бившият номер 1 в мъжкия тенис Джиъм Къриър.

Серина Уилямс първо опроверга новината за връщането си на корта, но след завръщането на сестра си Винъс тя вече не е толкова категорична. "Нито не, нито да. Не знам, ще видим какво ще се случи", заяви тя през януари. Запитана защо се е върнала в програмата за антидопинг, тя даде общо отговор: "Дали съм се върнала? Не знам дали съм излизала. Вижте, няма какво повече да кажа", каза майката на две деца.

По време на последния си турнир - Откритото първенство на САЩ по тенис през 2022 година, Серина не си взе сбогом с публиката. Тя вече не е в ранглистата от септември 2022 и зависи от поканите на организаторите на турнири. Това обаче не е проблем, при положение, че е сред най-големите тенисистки в историята, а сестра ѝ Винъс бе поканена на турнира WTA 1000 в Синсинати и на Откритото първенство на Австралия.

След турнира в Остин (23 февруари - 1 март), ще има още два големи турнира в САЩ през март - УТА 1000 в Индиана Уелс и в Маями, които биха поканили без проблем Серина.

