Четирикратната олимпийска шампионка и 23-кратна шампионка от Големия шлем на сингъл Серина Уилямс няма планове да подновява професионалната си кариера. Това обяви самата тя в профила си в социалната мрежа X. По-рано журналистът Бен Ротенберг съобщи на уебсайта си, че Уилямс може да се върне на корта, след като е подала молба и е била включена в списъците за антидопингови тестове.

„Боже мой, няма да се върна. Това е лудост“, написа Уилямс.

44-годишната спортистка има 73 титли от турнирите на УТА. Тя е на второ място в класацията за трофеи от Големия шлем на сингъл за всички времена след австралийката Маргарет Корт (24). Уилямс е печелила Откритото първенство на Австралия седем пъти, "Ролан Гарос" - три пъти, "Уимбълдън" - седем пъти и Откритото първенство на САЩ - шест пъти.

Има и три златни олимпийски медала на двойки и един на сингъл. Спечелила е 14 титли от Големия шлем на двойки. Тя е единствената жена в историята със Златен шлем (спечелвайки четирите турнира от Големия шлем и Олимпийските игри) както на сингъл, така и на двойки.

